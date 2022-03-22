وزير الخارجية الايراني: مستعدون تماما للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام في مفاوضات فيينا

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان مساء الثلاثاء من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وناقش الجانبان خلال الاتصال الهاتفي آخر مستجدات العلاقات الثنائية ، والأوضاع الإقليمية والدولية ، إلى جانب مفاوضات فيينا.

وأكد وزيرا الخارجية على أهمية استمرار المشاورات بين البلدين ومتابعة تطور العلاقات الثنائية ، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

واكد أمير عبد اللهيان، ضرورة الاهتمام بمصالح الشعب الإيراني والخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية الإيرانية حول مفاوضات فيينا ، وقال: إن إيران مستعدة تمامًا للتوصل الى اتفاق جيد وقوي ومستدام.

من جانبه ثمّن وزير الخارجية القطري دور إيران البناء في مفاوضات فيينا، مؤكدا على ضرورة بذل الجهود من قبل جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق.

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