وزير الدفاع اليمني يتوعّد قوات التحالف السعودي بـ"مفاجآت غير مسبوقة"

وأكد وزير الدفاع في حكومة صنعاء اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، أنّ العام الثامن من الصمود سيكون عام أعاصير اليمن، والإنجازات التسليحية الإستراتيجية الأكثر تطوراً والأقوى ردعاً للعدوان وداعميه".

وقال اللواء العاطفي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بمناسبة اليوم الوطني للصمود: "نحن اليوم نتقدم في بناء معطيات عسكرية استراتيجية جديدة ستحقق مفاجآت غير مسبوقة، وستقلب موازين القوى رأساً على عقب".

وأشار إلى أنّ "قوى العدوان لن تجني إلا الخسارات إذا استمرت في إجرامها، مؤكداً أنّ القادم سيختلف شكلاً ومضموناً ويكون مرعباً لدول العدوان بكل المقاييس العسكرية".

ولفت اللواء العاطفي، إلى أنّ "القوة الصاروخية اليمنية تحتل اليوم مرتبة متقدمة من التطور والتحديث، وتمضي نحو مراتب أكثر تقدماً من حيث المدى والدقة وأشد تأثيراً، ومزودة بأنظمة ذكية يصعب على الدفاعات الجوية المختلفة اعتراضها".

وعن الطيران اليمني المسيّر قال العاطفي إنّه "يشهد تحديثاً بخبرات وكفاءات يمنية وسيكون عند مستوى المهام الجيو استراتيجية المسندة إليه".

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