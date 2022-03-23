برلماني ايراني: الانتاج يجب ان يصبح محورا لجميع الانشطة الاقتصادية في البلاد

وقال ابوابراهيمي في تصريح صحفي الثلاثاء في مدينة كرمان جنوب شرق ايران: ان قائد الثورة الاسلامية سمى العام (الايراني) الجاري بـ "عام الانتاج المعرفي والمولد" وينبغي ان يصبح الانتاج محور جميع الانشطة الاقتصادية في البلاد.

واضاف: ان نتائج الانتاج في مختلف المجالات الاقتصادية تبين تحسن جميع المؤشرات الاقتصادية في مختلف القطاعات.

واكد النائب بورابراهيمی: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تمكنت من الوصول من مراتب متاخرة الى مراتب متقدمة في مجال انتاج العالم في العالم.

واوضح بان ايران كانت تحتل المرتبة 120 في مجال الابداع في العام 2014 الا انها تقدمت الى المرتبة 60 في الوقت الحاضر واضاف: ان هذه المرتبة ليست مناسبة ايضا ويجب علينا العمل للارتقاء بها.

واشار الى ان هنالك في الوقت الحاضر نحو 6500 شركة معرفية ناشطة في البلاد وقال: ان المسالة الاهم في هذا المجال هي ان تتمكن هذه الشركات من الاستفادة من طاقاتها التخصصية في اطار شركات اقتصادية.

وصرح بان الاجتماع الاول للجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الاسلامي في العام الجاري سيختص بموضوع الاقتصاد المعرفي بحضور مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجية ووزير الاقتصاد ومسؤولين اخرين معنيين بمجال الاقتصاد المعرفي، للبحث حول المحاور المهمة لمجال الاقتصاد المعرفي كمطلب جاد مطروح من قبل قائد الثورة الاسلامية والشعب، من منظار خلق الثروة في النظام الاقتصادي في اطاري التشريع والرقابة.

انتهى ** 2342