وزير روسي: سنستفيد من خبرات ايران للتغلب على الحظر الجوي

وقال سافليف في تصريح ادلى به الثلاثاء في الاشارة الى الحظر الغربي المفروض على الصناعة الجوية الروسية اثر هجوم روسيا على اوكرانيا: ان الرحلات الجوية مستمرة الا ان شركات النقل بحاجة في بعض المراحل الى قطع غيار الطائرات حيث ان المسؤولين يسعون من اجل الوصول الى حل لهذه القضية في ظل خبرات ايران التي تتعرض للحظر منذ اعوام طويلة.

واضاف: ان نحو 80 طائرة متعلقة بالخطوط الجوية الروسية جرى توقيفها خارج روسيا بسبب الحظر المفروض عليها، في العديد من الدول منها صديقة لروسيا مثل تركيا واذربيجان وارمينيا.

انتهى ** 2342