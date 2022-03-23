العميد كودرزي: قوات الحرس الحدود لا تسمح للاجانب بالنفوذ الى البلاد

وخلال اجتماع مع ممثل ولي الفقيه في محافظة بوشهر (جنوب) قال العميد كودرزي اليوم الاربعاء، ان قوات حرس الحدود الايرانية تتحلى باليقظة ولا تسمح للاشرار المسلحين والعملاء بالنفوذ الى داخل البلاد رغم كل التهديدات الموجودة.

واضاف ان قوات حرس الحدود تضمن الامن في الحدود التي يبلغ طوله ثمانية الاف و 755 كيلومتر برا وبحرا وذلك اعتمادا على توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية.

وتابع ان هذه القوات تقوم ايضا بالعمليات الاستطلاعية وتكافح التهريب وتعمل على الحفاظ على حقوق سكان المناطق الحدودية.

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