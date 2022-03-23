ممثل ايران يحضر الاستعراض العسكري الباكستاني

وبدأ العرض العسكري اليوم الاربعاء في اسلام اباد بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لباكستان.

والقى الرئيس الباكستاني" عارف علوي" كلمة في المراسم اكد فيها على الارداة المشتركة لارساء السلام وضمان الامن في المنطقة.

وحضر العرض العسكري رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وعدد من كبار المسؤولين الباكستانيين بمن فيهم وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش الباكستاني وقائد القوات البحرية و قائد سلاح الجو الباكستاني و كذلك السفراء الاجانب لدى باكستان.

وشارك المراسم ايضا ممثلو الوفود المشاركة في الاجتماع الـ 48 لوزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.

وحضر المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده في المراسم كممثل الجمهورية الاسلامية الايرانية في اجتماع منظمة التعاون الاسلامي الى جانب سفير ايران لدى اسلام اباد محمد علي حسيني والملحق العسكري الايراني العقيد مصطفى قنبربور.

ورافق المراسم التي تزامنت اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي اتخاذ اجراءات امنية مشددة منعا لوقوع اي عمل تخريبي.

يذكر انه انطلقت، امس الثلاثاء، في العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، الدورة الـ48 لمؤتمر وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بحضور المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده والوفد المرافق له. وتستمر هذه الدورة على مدار يومين لبحث القضايا التي تهم العالم الإسلامي.

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