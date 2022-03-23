رئيسي يوجه كافة الاجهزة الحكومية بتحقيق شعار العام الجديد

جاء ذلك في تصريح ادلى به رئيس الجمهورية في اول اجتماع لمجلس الوزراء خلال العام الجديد (1401 الهجري الشمسي)، والذي انعقد اليوم الاربعاء برئاسته.
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طهران / 23 اذار / مارس / ارنا – قال رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"، ان ثقة قائد الثورة تشكل رصيدا كبيرا للحكومة؛ مؤكدا على جميع الوزارات والاجهزة الرسمية في البلاد الى تحقيق شعار "الانتاج المعرفي وايجاد فرص العمل" الذي اطلقه سماحته على العام الجديد (1401 حسب التقويم الفارسي).
جاء ذلك في تصريح ادلى به رئيس الجمهورية في اول اجتماع لمجلس الوزراء خلال العام الجديد (1401 الهجري الشمسي)، والذي انعقد اليوم الاربعاء برئاسته.
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