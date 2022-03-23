رئيسي يوجه كافة الاجهزة الحكومية بتحقيق شعار العام الجديد

طهران/ 20 اذار/مارس/ارنا- اشار وزير النفط الايراني جواد اوجي، اليوم الاحد، الى عزم وزارته على زيادة الصادرات النفظية، وقال: رغم الحظر المفروض علينا ومحاولات العدو لتصفير صادراتنا،ارتفعت صادرات النفط الخام الإيراني منذ بداية الحكومة الثالثة عشرة.