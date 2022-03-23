كتائب شهداء الأقصى : العمليات المقبلة في الداخل المحتل والضفة ستكون أكبر

جاء ذلك على لسان الناطق باسم الكتائب، "اللواء العامودي أبو محمد"؛ معلقا على عملية "بئر السبع" التي وقعت مساء أمس في الاراضي المحتلة.

واضاف اللواء العامودي، أنّ "العدو يجب أن يعلم بأنه سيدفع المزيد من دماء مستوطنيه"؛ مبينا ان "العمليات المقبلة في الداخل المحتل والضفة ستكون أكبر والمقبل أعظم في شهر رمضان، والاحتلال سيدفع ثمن جرائمه والأيام ستثبت ذلك".

ودعا الناطق باسم كتائب شهداء الاقصى، الشعب الفلسطيني إلى الاقتداء بمنفذ عملية بئر السبع "الشهيد محمد أبو قيعان"؛ مؤكدا ان هذه العملية أثبتت انهيار المنظومة الأمنية الإسرائيلية؛ حسب ما اوردته شبكة الميادين الاخبارية.

وفيما نوّه بان ما يجري الآن في القدس والداخل المحتل والضفة "ينذر بانفجار جديد"، قال العامودي : يجب أن تبقى الجبهات الأربع، أي الضفة والقدس وغزة والداخل المحتل مشتعلة، وعلى الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل أن ينتفض للرد على اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه".

وختاما اكد القيادي في المقاومة الفلسطينية، "سنكون في غرفة العمليات المشتركة إلى جانب شعبنا في انتفاضته"؛ داعياً إلى تصعيد الانتفاضة.

وادت عملية "بئر السبع" الاستشهادية في القدس المحتلة مساء الثلاثاء، الى مصرع 4 مستوطنين "إسرائيليين"، وايضا استشهاد منفذ العملية "الشهيد محمد أبو قيعان" برصاص قوات الاحتلال.

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام تابعة للكيان الصهيوني أنّ المنفذ هو "محمد أبو القعيان"، وهو مدرّس سابق من سكان بلدية "حورا"؛ وادعت أنّ العملية بدأت بالدهس، ثم ترجّل المنفذ من السيارة وبدأ الطعن.

انتهى ** ح ع