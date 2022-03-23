ايران تدعو منظمة التعاون الاسلامي الى وضع حد لنفوذ الكيان الصهيوني في العالم الاسلامي

واضاف سعيد خطيب زاده اليوم الاربعاء امام الاجتماع الـ 48 لوزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي فی اسلام اباد، ان بعض اعضاء المنظمة رحب بالسياسات الخادعة للكيان الصهيوني وامريكا القائمة على التطبيع مع الدول الاسلامية وهذا الترحيب يمثل انذارا لمن يهمهه قضايا العالم الاسلامي.

وهنأ خطيب زاده باكستان بمناسبة ذكرى العيد الوطني واضاف نغتنم هذه الفرصة لتهنئة باكستان خاصة وزير الخارجية الباكستاني محمود قريشي بهذه المناسبة.

واضاف ان انعدام الامن في غرب اسيا يعود الى الازمة في فلسطين والاحتلال الممنهج من قبل الكيان الصهيوني وان هذه الازمة هي اقدم واكثر الازمات تعقيدا في النظام الدولي.

وتابع من دواعي الاسف الشديد ان رغم مساعي منظمة التعاون الاسلامي على مدى اكثر من خمسين عاما لازال الشعب الفلسطيني يعاني من الاحتلال والحرمان من ابسط حقوقه.

ولفت الى ان منظمة التعاون الاسلامي رفضت كافة اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني واصدرت بيانات متعددة نددت فيها التطبيع .

واستطرد بالقول ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتقد ان الفلسطينيين هم الذين يجب ان يقرروا مصيرهم ملفتا ان ايران قدمت مشروعا ذي اربعة بنود اقترحت فيه اجراء الاستفتاء في فلسطين.

واضاف ان وضع نهاية للكيان الصهيوني لايحقق من خلال حل عسكري او مبادرات سياسية فاشلة بل انه يتطلب اجراء استفتاء حقيقي مع مشاركة جميع الفلسطينين في المناطق المحتلة وكذلك اللاجئين الفلسطينيين.

وقال ان افغانستان تواجه ايضا ازمة على مختلف الاصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والامنية وهي ناجمة عن السياسات الخاطئة التي انتهجتها امريكا بشكل احادي خلال العقدين الماضيين.

ومضى يقول ان ايران تعتبر الاستقرار في كابول بمثابة الاستقرار في طهران وتبذل كافة جهودها لارساء الامن و الاستقرار في افغانستان.

وفي جانب اخر من تصريحاته اشار خطيب زاده الى مستجدات الساحة السورية والتطورات الايجابية في علاقاتها مع بعض دول المنطقة واضاف ان ايران تدعم ضمان الامن والرخاء للشعب السوري وتندد بشدة اعتداءات الكيان الصهيوني على سوريا.

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