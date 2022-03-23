اميرعبداللهيان: اقتربنا من الاتفاق اكثر من اي وقت مضى

واضاف اميرعبداللهيان اليوم الاربعاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري فيصل المقداد اننا ابلغنا الطرف الامريكي بواسطة منسق الاتحاد الاوروبي بمقتراحاتنا حول التوصل الى الاتفاقواكدنا اننا لن نتجاوز الخطوط الحمراء.

وتابع انه في حال تحلي الطرف الامريكي بالنظرة الواقعية نحن مستعدون لحسم الاتفاق بحضور وزراء الخارجية في فيينا.

وصرح اننا اقتربنا من الاتفاق في فيينا اكثر من اي وقت مضى وابلغنا الطرف الامريكي باحدث مقتراحتنا للتوصل الى الاتفاق.

وفي جانب اخر من تصريحاته قال وزير الخارجية ان ايران ترحب بتوجه بعض الدول العربية لتطبيع العلاقات مع سوريا.

ولفت وزير الخارجية الى انه بحث مع نظيره السوري حول مجموعة من القضايا الاقليمية بما فيها التطورات في اليمن واضاف نحن نرحب بوقف اطلاق النار واجراء الحوار بين جميع الاطراف في اليمن.

الاجتماع الثالث لدول جوار افغانستان يعقد الاسبوع القادم

واضاف امير عبداللهيان ان مستجدات الساحة الافغانية كانت ضمن القضايا التي تطرقنا اليه خلال اجتماع اليوم معلنا ان الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول جوار افغانستان سيعقد الاسبوع القادم في الصين.

ومضى يقول ان ايران ترحب بتشكيل حكومة شاملة في افغانستان.

واستطرد اننا استعرضنا ايضا التطورات المتعلقة بالمفاوضات النووية في فيينا.

من جانبه قال وزير الخارجية السوري خلال المؤتمر الصحفي هذا، اننا استعرضنا العلاقات الثنائية بين سوريا و ايران وسبل مكافحة الاجراءات الاقتصادية اللامشروعة التي فرضت عليهما.

ووصل امير عبداللهيان صباح اليوم الاربعاء الى دمشق في جولة ستشمل ايضا لبنان.

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