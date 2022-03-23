٢٣‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٨:٣٣ م
رقم الصحفي: 2456
رمز الخبر: 84694266
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امیر عبداللهيان يلتقي بشار الاسد

امیر عبداللهيان يلتقي بشار الاسد

طهران/23[أذار/مارس/ارنا- التقي وزير الخارجية حسين اميرعبداللهيان الرئيس السوري بشار الاسد.

واجتمع امير عبداللهيان الذي وصل صباح اليوم الاربعاء الى سوريا مع الرئيس السوري بشار الاسد وتباحث معه حول التعاون الثنائي بين ايران وسوريا وكذلك التطورات الاقليمية والدولية.

وهنأ وزير الخارجية خلال اللقاء، سوريا حكومة وشعبا للانجازات التي حققتها في المجالين السياسي والميداني واكد على استمرار دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لسوريا.

وكان اميرعبداللهيان قد اجتمع في وقت سابق من اليوم مع نظيره السوري وتباحث معه حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر ان يتوجه وزير الخارجية من سوريا الى لبنان.

انتهى**1110

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