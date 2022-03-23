امیر عبداللهيان يلتقي بشار الاسد

واجتمع امير عبداللهيان الذي وصل صباح اليوم الاربعاء الى سوريا مع الرئيس السوري بشار الاسد وتباحث معه حول التعاون الثنائي بين ايران وسوريا وكذلك التطورات الاقليمية والدولية.

وهنأ وزير الخارجية خلال اللقاء، سوريا حكومة وشعبا للانجازات التي حققتها في المجالين السياسي والميداني واكد على استمرار دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لسوريا.

وكان اميرعبداللهيان قد اجتمع في وقت سابق من اليوم مع نظيره السوري وتباحث معه حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر ان يتوجه وزير الخارجية من سوريا الى لبنان.

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