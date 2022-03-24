نائب رئيس الجمهورية يؤكد اهمية مواصلة الالتزام بالبروتوكولات الصحية للوقاية من كورونا

وقال مخبر في تصريح له الاربعاء خلال اجتماع لفريق عمل رؤساء اللجان التخصصية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة كورونا في البلاد وقال: ان التهاون في الالتزام بالبروتوكولات الصحية يمكنه ان يؤدي الى عودة الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) والعمل مرة اخرى بالقيود ذات الصلة.

واعتبر النائب الاول لرئيس الجمهورية التطعيم بالجرعة الثالثة لمكافحة كورونا والالتزام بالتوصيات الصحية خطوة مؤثرة في الحيلولة دون الدخول في الموجات المحتملة القادمة للفيروس واضاف: بفضل الباري تعالى فقد ارتقت عملية التطعيم باللقاح في البلاد كثيرا ويتوجب من خلال التوعية الاعلامية حث المواطنين على تلقي الجرعة الثالثة والالتزام بالتوصيات الصحية.

وقال مخبر: اننا نشهد اليوم في بعض الدول عودة موجة جديدة من كورونا وبلوغها الذروة بسبب التهاون في الالتزام بالتوصيات الصحية رغم تلقيهم اللقاح المضاد، لذا ينبغي علينا عبر الادارة الصحيحة الا نسمح بان يحدث مثل هذا الامر في بلدنا.

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