قيادي في حماس: عملية بئر السبع إضافة نوعية ستربك حسابات العدو

واضاف المصري أنّ عملية بئر السبع "تؤكد وحدة الجغرافيا الفلسطينية".

وفي حديثٍ إلى الميادين، قال المصري إنّ عملية بئر السبع هي "ردّ فعل طبيعي على جرائم الاحتلال"، مؤكداً أنّ "شعبنا على أتم الاستعداد لمواجهته".

وأضاف: "شكّلنا جبهة مساندة لأهلنا في النقب المحتل في مواجهة الاحتلال"، لافتاً إلى أنّ "دخول الداخل المحتل على خط المواجهة يدل على الإرباك الذي يعيشه الاحتلال".

وشدّد المصري على أنّ عملية بئر السبع هي "إضافة نوعية ستربك حسابات العدو"، مشيراً إلى أنّه بالرغم من "تعدّد الجبهات مع الاحتلال تحتل مسألة الأسرى سلّم أولوياتنا وهم خط أحمر".

وتابع: "على الشعب الفلسطيني أن يدرك أنّ الأسرى هم أمانة وستكون هناك صفقة مع العدو رغم أنفه"، مؤكداً أنه "سنذهب إلى كل خيار في سبيل نصرة الأسرى وتحريرهم".

وأردف المصري أنّ "قيادة حماس والقسام تدير ملف الأسرى"، مشدداً على الثقة بإمكانية التوصل إلى "صفقة مشرّفة". ولفت القيادي في "حماس" إلى أنّ "المقاومة تعكف على زيادة غلّة الأسرى"، موضحاً أنّ "خطف جنود الاحتلال خيار قائم لدينا".

وقُتِل 4 مستوطنين إسرائيليين في عمليتَيْ دهس وطعن في بئر السبع، قبل اليومين (الثلاثاء).

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