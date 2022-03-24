٢٤‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ١٠:١٠ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84694464
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مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة :

الكيان الصهيوني ينتهج سياسة انعدام الامن و زعزعة الاستقرار

الكيان الصهيوني ينتهج سياسة انعدام الامن و زعزعة الاستقرار

طهران / 24 اذار/مارس/ارنا -قال سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف إسماعيل بقائي هامانه ان الكيان الصهيوني بطبيعته يعتمد على سياسة انعدام الامن و زعزعة الاستقرار حوله.

وجاءت تصريحات هامانه هذه ردا على ما صرح به مندوب الكيان الصهيوني في مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة واتهاماته ضد الحرس الثوري الايراني.
وأضاف هامانه إن الكيان الصهيوني يرى ان العنصر الذي يضمن بقائه هو استمرار التوترات والصدامات بين الغرب والمجتمعات الإسلامية.
و إشار إلى التقارير الأخيرة للمنظمات الدولية ومقرر مجلس حقوق الإنسان حول تقديم الكيان الصهيوني على أنه كيان يجسد الفصل العنصري وقال إن منطق الصهيونية وأيديولوجيتها هما بالضرورة قائمان على العنصرية .
وأضاف  "بناءً على هذا المنطق المزعزع للاستقرار ، يعتبر الكيان الصهيوني داعش شريكًا مفيدًا له في زعزعة استقرار المجتمعات الإسلامية وانعدام الامن فيها.
وأشار المندوب الايراني الدائم في جنيف إلى الحقيقة الواردة في القرار 3379 المؤرخ 10 نوفمبر 1975 ، الذي اعتبر العنصرية سمة واضحة للكيان الصهيوني وقال هذا ما اثبت حاليا اكثر من اي وقت مضى.

وتابع ليس من المستغرب أن يكون الكيان الغاصب غاضبا من الحرس الثوري الإسلامي باعتباره القوة التي تعمل على القضاء على داعش والتطرف والإرهاب في المنطقة".
 وقام الحرس الثوري الإیراني 13 أذار باستهداف القواعد الأمنية الصهيونية في إربيل باثني عشرة صاروخا، مما أدى إلى تدمير الموقع وقتل عدد من ضباط الموساد الصهيوني.

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