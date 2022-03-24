دمشق تندد بتسلل وفد افريكي بشكل غير شرعي الى سوريا

وقالت الوزارة في الرسالتين اللتين تلقت سانا نسخة منهما اليوم: تسلل قبل أمس بتاريخ 22 آذار 2022 وفد أمريكي برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي إيثان غولدريتش ومرافقيه بشكل غير شرعي إلى شمال شرق سورية وفي حادثة مماثلة تسلل مسؤول دائرة الشؤون القنصلية والقانون المدني في وزارة الخارجية السويدية بطريقة غير مشروعة إلى الأراضي السورية.

وتابعت الوزارة إن هذا الخرق الفاضح لسيادة الجمهورية العربية السورية ينتهك أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية.

وأضافت الوزارة إن الادعاء الرخيص بأن هذه الزيارات تهدف لتخفيف المعاناة عن السوريين القاطنين في تلك المناطق وتخفيف تداعيات الأزمة عار على مدعيه وكذب مفضوح يضاف إلى نهج النفاق الذي تروج له الإدارة الأمريكية التي تسرق النفط والغاز السوري وتفرض إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب غير مشروعة.

وقالت الوزارة إن سورية تؤكد إدانتها لهذه الممارسات وتصميمها على بسط سيادة الدولة على كل أراضيها وتحريرها من كل أشكال الاحتلال وتمسكها بالشرعية الدولية والقانون الدولي وحقها وواجبها في الدفاع عن سيادتها وحماية مواطنيها.

واختتمت الوزارة رسالتيها بأن الجمهورية العربية السورية تدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإدانة تعاطي الدول الغربية مع المجموعات الخارجة عن القانون والتي لا تنسجم ممارساتها مع القيم الإنسانية والحضارية التي يدعى الغرب تمسكه بها وترى أنه يتوجب على دول العدوان التوقف بشكل نهائي عن ممارسة السياسات الهدامة والمنحرفة التي تطيل من أمد الأزمة ومعاناة الشعب السوري كله.

انتهى** 1453