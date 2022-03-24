حزب الله: عملية بئر السبع تؤكد أنّ "المقاومة هي الطريق الوحيد للنصر والتحرير الكامل

وأشاد حزب الله في بيانٍ له امس الأربعاء، بـ"العملية البطولية الشجاعة التي نفّذها الشهيد محمد أبو القيعان في بئر السبع".

وأضاف حزب الله أنه يرى في العملية "تعبيراً حقيقياً عن روحية الجهاد والمقاومة المتأصّلة لدى الشعب الفلسطيني الرافض للاحتلال".

وبارك حزب الله لـ"الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة هذه العملية"، مؤكداً أنّ "المقاومة بأشكالها كافة، وعلى امتداد فلسطين من البحر إلى النهر، هي الطريق الوحيد للنصر والتحرير الكامل".

وقُتِل 4 مستوطنين إسرائيليين في عمليتَيْ دهس وطعن في بئر السبع، الثلاثاء.

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