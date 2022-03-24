ايران تحرز ميداليتين ذهبيتين في بطولة آسيا للتجديف

وبدأت بطولة المياه الهادئة الاسيوية اليوم الخميس في تايلاند وشارك المنتخب الإيراني فيها و في اليوم الأول للمباريات فاز محمد نبي رضائي بالميدالية الذهبية في كانو بطول 1000 متر مقابل منافسين من تايلاند وأوزبكستان وطاجيكستان والهند وإندونيسيا وكازاخستان وتايوان.

كما فاز "علي أقا ميرزايي" بميدالية ذهبية في سباق الكاياك الفردي 1000 متر امام منافسين من أوزبكستان وتايوان وكازاخستان وقرغيزستان وإندونيسيا وتايلاند وهونغ كونغ.

وفاز "أمين بوداغي" بميدالية برونزية في سباق قوارب الكاياك المزدوجة 1000 متر واحتل المجدفون من أوزبكستان وكازاخستان المركز الأول والثاني.

انتهى** 1453