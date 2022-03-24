اميرعبداللهيان: نحن مستعدون لمواصلة التعاون التجاري مع لبنان

واضاف اميرعبداللهيان اليوم الخميس بعد وصوله الى بيروت في حديث صحفي، ساجرى مباحثات مفيدة وبناءة مع المسؤولين اللبنانيين بشأن القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

وتابع منذ زيارته السابقة للبنان حتى اليوم شهدنا تطورات كثيرة على الصعيدين الاقليمي والدولى واضاف ان اهتمام الجمهورية الاسلامية الايرانية ولبنان بعلاقاتهما الثنائية يستدعي اجراء مشاورات دقيقة مع المسؤولين اللبنانيين.

واضاف نؤكد من جديد على استعداد ايران لمواصلة التعاون مع لبنان في المجالين الاقتصادي والتجاري.

واشار الى لقائه مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على هامش مؤتمر ميونيخ واضاف اعلنا خلال اللقاء استعداد ايران لبناء محتطين لتوليد الكهرباء بطاقة الف ميغاواط في لبنان وكذلك توسيع التعاون الاقتصادي الشامل معه.

وختم اميرعبداللهيان بالقول نحمل اليوم رسائل الشعب الايراني الودية للشعب اللبناني العزيز.

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