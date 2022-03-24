اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي یختتم اعماله في باكستان

طهران / 24 اذار/مارس/ارنا -قال سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف إسماعيل بقائي هامانه ان الكيان الصهيوني بطبيعته يعتمد على سياسة انعدام الامن و زعزعة الاستقرار حوله.