اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي یختتم اعماله في باكستان

واختتم الاجتماع الـ 48 لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي بدا الثلاثاء و استمر لمدة اليومين بخطاب ألقاه وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي .
وقدالقى المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده كممثل الجمهورية الإسلامية الايرانية كلمة في الاجتماع.
واعتبر خطيب زاده ترحيب بعض أعضاء المنظمة بسياسات الكيان الصهيوني بمثابة ناقوس الخطر.
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طهران/24اذار/مارس/ارنا- اختتم الاجتماع الـ 48 لوزراء خارجية الدول الاعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي استضافته باكستان بإصدار بيان حيث اكد المشاركون في الاجتماع على تعزيز الوحدة بين اعضائها.
واختتم الاجتماع الـ 48 لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي بدا الثلاثاء و استمر لمدة اليومين بخطاب ألقاه وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي .
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