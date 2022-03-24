اميرعبداللهيان يلتقي رئيس البرلمان اللبناني

وغادر اميرعبداللهيان اليوم الخميس دمشق متوجها الى لبنان ووصل عصر اليوم الى بيروت.

وكان قد اعلن وزير الخارجية في وقت سابق من اليوم بعد وصوله الى بيروت عن استعداد ايران لمواصلة التعاون التجاري والاقتصادي مع لبنان.

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