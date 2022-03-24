اميرعبداللهيان يلتقي رئيس البرلمان اللبناني

وغادر اميرعبداللهيان اليوم الخميس دمشق متوجها الى لبنان ووصل عصر اليوم الى بيروت.
وكان قد اعلن وزير الخارجية في وقت سابق من اليوم بعد وصوله الى بيروت عن استعداد ايران لمواصلة التعاون التجاري والاقتصادي مع لبنان.
انتهى**1110
طهران/24اذار/مارس/ارنا_ اجتمع وزير الخارجية حسين اميرعبداللهيان اليوم الخميس مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.
وغادر اميرعبداللهيان اليوم الخميس دمشق متوجها الى لبنان ووصل عصر اليوم الى بيروت.
وكان قد اعلن وزير الخارجية في وقت سابق من اليوم بعد وصوله الى بيروت عن استعداد ايران لمواصلة التعاون التجاري والاقتصادي مع لبنان.
انتهى**1110
تعليقك