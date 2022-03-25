تخت روانجي يوضح السبب في امتناع ايران عن التصويت حول القرار الاممي الجديد بشان اوكرانيا

وقال تخت روانجي في كلمته الخميس خلال اجتماع الجمعية العامة: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تشعر بقلق عميق ازاء تفاقم الظروف الانسانية في اوكرانيا.

واضاف: ان ايران تكرر موقفها المبدئي ازاء ضرورة الحل والتسوية السلمية للخلافات على اساس القوانين الدولية وتؤكد ضرورة الاحترام الكامل من قبل جميع الاطراف لنص ميثاق الامم المتحدة والقوانين الدولية من ضمنها القوانين الدولية الانسانية.

وتابع الدبلوماسي الايراني: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ تؤكد ضرورة الالتزام الكامل بسيادة ووحدة اراضي جميع الدول وضمان امن المدنيين والبنية التحتية المدنية تكرر طلبها للوقف الفوري للاشتباكات الاخيرة وخفض التوترات وتشجع جميع الدول على متابعة هواجسها عن طريق الحوار.

وقال تخت روانجي: نحن نعتقد بان النص الحالي لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة يتضمن عبارات تتجاوز اطار الاوضاع الانسانية هناك ويفتقد للاليات الواقعية لحل وتسوية الجوانب الانسانية للنزاع.

واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤكد بان الطبيعة الانسانية للمساعدات يجب حفظها على الدوام وان تقديم المساعدات الانسانية يجب ان يتم فقط على اساس المبادئ الانسانية والحيادية.

وتابع السفير الايراني: نحن مازلنا ندعو للتسهيل الفوري للنقل الآمن والطوعي لجميع اللاجئين المدنيين والمشردين من المناطق المتضررة. القضايا الانسانية تحظى بمكانة بارزة في السياسة الخارجية الايرانية.

وقال: اننا نعلن مرة اخرى استعدادنا للتعاون والتنسيق والتسهيل في تقديم المساعدات الانسانية للناس الذين هم بحاجة لها في الاشتباكات الراهنة.

واضاف: ان حكومة بلادي اذ تدعم المفاوضات الجارية بين الطرفين، تكرر طلبها للحوار والتسوية الفورية والسلمية للازمة طبقا للقوانين الدولية.

يذكر ان الجمعية العامة للامم المتحدة صادقت على قرار مناهض لروسيا حول المساعدات الانسانية لاوكرانيا باغلبية 140 صوتا مقابل 5 اصوات معارضة، داعية للوقف الفوري للحرب في ثاني قرار صادر عنها حول اوكرانيا منذ بدء الحرب.

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