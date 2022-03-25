اميرعبداللهيان: نحن متفائلون بالنسبة لنتائج مفاوضات فيينا

والتقى وزير الخارجية الإيراني مع رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، مساء أمس (الخميس) ضمن مشاوراته مع كبار المسؤولين في لبنان.

وشدد أمير عبداللهيان على حرص الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستعدادها لتطوير علاقات التعاون مع لبنان من أجل سد احتياجات هذا البلد في مجال الطاقة بما في ذلك الكهرباء والغاز.

وعلى صعيد آخر، صرح أمير عبداللهيان، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمن التأكيد على تحقيق مطالبها الحقة في مفاوضات فيينا، لن تتجاوز الخطوط الحمراء – التي تتمثل في عدم انتهاك مصالح وحقوق شعبها.

الى ذلك، أعرب رئيس الوزراء اللبناني عن أمله في نجاح مفاوضات فيينا وأكد آثارها الإيجابية على دول المنطقة، بما في ذلك لبنان.

كما رحب نجيب ميقاتي بالمحادثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية وأكد، ان لبنان سيستفيد من حل الخلافات بين البلدين. وأشاد بدبلوماسية إيران الإقليمية للحد من التوترات وحل سوء التفاهم.

وحضر اللقاء، عدد من الوزراء اللبنانيين.

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