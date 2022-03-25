السيد حسن نصر الله يستقبل اميرعبداللهيان والوفد المرافق

وتناول اللقاء استعراض آخر التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتوجه وزير الخارجية الإيراني أمس (الخميس) من دمشق الى بيروت لاجراء لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين.
انتهى**أ م د
بيروت/25 آذار/مارس/إرنا- التقى وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، اليوم (الجمعة)، الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في بيروت وبحث معه في المواضيع ذات الإهتمام المشترك.
وتناول اللقاء استعراض آخر التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتوجه وزير الخارجية الإيراني أمس (الخميس) من دمشق الى بيروت لاجراء لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين.
انتهى**أ م د
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