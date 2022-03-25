السيد حسن نصر الله يستقبل اميرعبداللهيان والوفد المرافق

طهران / 23اذار / مارس / ارنا – اعلنت وزارة والعلاج والتعليم الطبي، عن وفاة 67 شخصا من بين المصابين بفيروس كورونا في ايران، ليبلغ مجموع عدد الوفيات الناجمة عن هذا الوباء داخل البلاد 139 الفا و802 اشخاص.