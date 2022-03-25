وزير الخارجية: إيران مستعدة لتقديم المساعدات العلاجية للبنان

جاء ذلك صباح اليوم (الجمعة)، خلال اجتماع عقده الوزير أميرعبداللهيان مع مجموعة من المثقفين والشخصيات العلمية والسياسية والثقافية وقادة الأحزاب ورؤساء المراكز البحثية والوزراء ونواب المجلس الحاليين والسابقين وكتاب وإعلاميين لبنانيين بارزين.

وشرح أمير عبداللهيان خلال هذا اللقاء الودي، أهم محاور السياسة الخارجية لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووجهات نظر إيران بالنسبة للتطورات الإقليمية، والوضع في أفغانستان واليمن وفلسطين ومحور المقاومة وأوكرانيا ومفاوضات فيينا، فضلا عن عملية الحوار الإيراني السعودي.

واستعرض وزير الخارجية بعض قدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المجالات، مؤكدا استعداد إيران لسد حاجة لبنان في المجالات الفنية والخدمات الهندسية والمنتجات الصناعية وإمدادات الطاقة وذلك في اطار تفاعل شفاف ومفتوح مع هذا البلد.

كما شدد على استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتقديم المساعدات الى لبنان في مجال الخدمات العلاجية والدوائية والأجهزة الطبية وما الى ذلك من الاحتياجات الأساسية الأخرى لهذا البلد.

الى ذلك، أشادت شخصيات لبنانية مشاركة في الاجتماع بدور الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودعمها لهذا البلد والمقاومة اللبنانية، وثمنت مواقف إيران الإقليمية والدولية.

كما طرحت وجهات نظرها حول القضايا الإقليمية، مشيرة الى عداء الكيان الصهيوني والولايات المتحدة للبنان، ومواقف الدول العربية تجاه لبنان، وقدمت مقترحات حول نوعية توسيع وتعميق التعاون بين البلدين.

انتهى**أ م د