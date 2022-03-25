الصحة الإيرانية تسجل 52 وفاة جديدة بكورونا

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الجمعة 25 آذار/مارس)، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 139 الفا و917 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 1,530 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و147 الفا و407 أشخاص.

وأضافت أن 306 أشخاص من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 1,707 أشخاص من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و846 الفا و230 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 49 مليونا و53 ألفا و316 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 63 مليونا و780 الفا و20 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 56 مليونا و607 آلاف و849 شخصا الجرعة الثانية، و25 مليونا و790 الفا و670 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 146 مليونا و178 الفا و539 جرعة.

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