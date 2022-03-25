مباراة المنتخبين الإيراني واللبناني تقام في غياب الجمهور

وفي حوار مع مراسل إرنا، اليوم (الجمعة)، أضاف سلاطين، ان هذا القرار جاء في سياق السياسات المحددة للجنة مكافحة كورونا الوطنية وفرع اللجنة في محافظة خراسان الرضوية، مستبعدا تغيير القرار بهذا الشأن.

ووصل المنتخب الوطني الإيراني، ظهر اليوم (الجمعة) الى مدينة مشهد المقدسة، قادما من العاصمة الكورية الجنوبية، سيول لخوض مباراته مع نظيره اللبناني في اطار المنافسات التحضيرية لكأس العالم 2022 في قطر.

وتأهل بالفعل المنتخبان الإيراني والكوري الجنوبي من مجموعة A الى مونديال قطر 2022، فيما يحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث وهو أحد المنافسين على اللقب في مرحلة التصفيات.

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