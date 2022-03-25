٢٥‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٩:٣١ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84695848
٠ Persons
T T

سمات

مباراة المنتخبين الإيراني واللبناني تقام في غياب الجمهور

مباراة المنتخبين الإيراني واللبناني تقام في غياب الجمهور

مشهد المقدسة/25 آذار/مارس/إرنا- أكد رئيس دائرة الشباب والرياضة في مدينة مشهد المقدسة (مركز محافظة خراسان الرضوية/شمال شرقي البلاد)، مهدي سلاطين، حسم لجنة مكافحة كورونا بالمحافظة، القرار بشأن اقامة مباراة المنتخبين الوطنيين لكرة القدم في إيران ولبنان في 29 آذار/مارس الجاري، بدون جمهور".

وفي حوار مع مراسل إرنا، اليوم (الجمعة)، أضاف سلاطين، ان هذا القرار جاء في سياق السياسات المحددة للجنة مكافحة كورونا الوطنية وفرع اللجنة في محافظة خراسان الرضوية، مستبعدا تغيير القرار بهذا الشأن.

ووصل المنتخب الوطني الإيراني، ظهر اليوم (الجمعة) الى مدينة مشهد المقدسة، قادما من العاصمة الكورية الجنوبية، سيول لخوض مباراته مع نظيره اللبناني في اطار المنافسات التحضيرية لكأس العالم 2022 في قطر.

وتأهل بالفعل المنتخبان الإيراني والكوري الجنوبي من مجموعة  A الى مونديال قطر 2022، فيما يحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث وهو أحد المنافسين على اللقب في مرحلة التصفيات.

انتهى**أ م د

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha