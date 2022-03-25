مسؤول: العدو غاضب من سياسة الحكومة الايرانية لتعزيز العلاقات مع الجوار

واعتبر رحيمي مشاركة منتوجات ايرانية في المعرض الدولي للدفاع البحري في قطر والربط بين شبكتي الكهرباء في البلدين قريبا، جانبا من منجزات الزيارة التي بها الرئيس آية الله رئيسي الى الدوحة قبل فترة.

وكتب رحيمي في تغريدة له على موقع تويتر مساء الجمعة: بعد شهر من زيارة رئيس الجمهورية الى قطر، شاركت المنتوجات الايرانية في المعرض العسكري في الدوحة وسيتم الربط بين شبكتي الكهرباء في البلدين قريبا.

وتابع مدير عام العلاقات العامة بمكتب رئيس الجمهورية: من الطبيعي ان العدو غاضب من نجاحات "سياسة الجيرة" التي تعتمدها الحكومة الشعبية في البلاد. رحم الله الشهيد بهشتي الذي كانت له عبارة جميلة حول هذا الغضب اذ قال للاستكبار العالمي وعلى راسه اميركا "موتوا بغيضكم".

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