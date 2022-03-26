رئيس مجلس النواب العراقي يزور طهران غدا الأحد

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي ان جدول الزيارة يتضمن أيضا لقاء رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي، وعددٍ من المسؤولين.
انتهى ** 2342
طهران / 26 اذار/مارس /ارنا- سيقوم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، يوم غد الأحد يرافقه وفد نيابي، بزيارة إلى طهران تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني محمد باقر قاليباف.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي ان جدول الزيارة يتضمن أيضا لقاء رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي، وعددٍ من المسؤولين.
انتهى ** 2342
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