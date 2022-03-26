رئيس مجلس النواب العراقي يزور طهران غدا الأحد

طهران/25 آذار/مارس/إرنا- صرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، في حوار خاص مع قناة الميادين اللبنانية، اليوم (الجمعة)، "ان العلاقات مع السعودية ليست جيدة لكننا غير مسؤولين عن ذلك، وقد أعلنا استعدادنا للجولة الخامسة من الحوار مع الرياض".