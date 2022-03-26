مسؤول برلماني في تصريح لـ ارنا : حكومة رئيسي مصممة على اجهاض الحظر

واضاف "رشيدي" في تصريح اليوم السبت لمراسل "ارنا"، ان "تاكيد رئيس الجمهورية على المضي في مسار اجهاض الحظر وتحديد سياسات حكومته في هذا السياق، لهو امر بعث على الثناء والتقدير".

واوضح، ان "اية الله رئيسي وضع ركائر الاجراءات التي قام بها منذ تولي الحكم، على احتواء التضخم الاقتصادي وهو ما حدث مع بداية العام الجديد (حسب التقويم الهجري الشمسي -1401)، حيث كان المتوقع في ضوء العديد من التحديات ولاسيما الحظر الراهن ان ترتفع الاسعار ولاسيما المتعلقة بالمواد الاساسية في البلاد، لكن ذلك لم يحصل".

واشار هذا المسؤول البرلماني، في معرض سرد اهم الانجازات التي حققتها الحكومة الايرانية الثالثة عشرة، الى عضوية ايران الدائمة في منظمة شنغهاي؛ مبينا ان هذه الخطوة وفّرت ارضية مناسبة لاجراء مباحثات ثنائية مع الدول الاعضاء وتعزيز التجارة الخارجية، وبما يسهم في تحقيق اهداف ايران الاقتصادية داخل المنطقة.

كما نوه رشيدي الى "حضور ايران المقتدر" في مفاوضات فيينا مع مجموعة 4+1؛ مؤكدا ان الفريق الايراني المفاوض اثبت جدارته في متابعة حقوق الشعب وضمان مصالحه المترتبة على هذه المفاوضات.

انتهى ** ح ع

