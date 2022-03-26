خبير ايراني : انصار الله تحولت الى قوة لا جدال فيها باليمن والجزيرة العربية

وفي حوار مع مراسل "ارنا" على خلفية العملية الاخيرة التي نفذتها القوات اليمنية ضد منشات ارامكو في جدة، لفت "ميرابيان" بان حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء استطاعت على مدى 7 اعوام من الصمود بوجه العدوان السعودي - الاماراتي المدعوم امريكيا وبريطانيا، لتبلغ مستوى الهجوم والردع اليوم.

واضاف، ان السعودية حاولت جاهدة طوال هذه السنوات للاطاحة بحكومة انصار الله لتغادر صنعاء لكنها اخفقت في ذلك.

وفي الصعيد نفسه، اشار الخبير الاقليمي الى اقرار ولي العهد السعودي "محمد بن سلماني" لصحيفة امريكية، قوله بان "الرياض لم تتوقع بان تستغرق الحرب ضد اليمن فترة طويلة".

واكد على ان السعودية وبشهادة زعمائها لم تفلح في تحقيق مآربها من خلال الحرب ضد اليمن، بما في ذلك الاطاحة بحكومة انصار الله في غضون 3 الى 5 اسابيع؛ مبينا ان حركة انصار الله (الحوثيين) تحولت اليوم الى قوة اقليمية لا جدال فيها وهي قادرة على مواجهة العدوان الذي تقوده السعودية والامارات.

انتهى ** ح ع

