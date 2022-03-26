مورا سيلتقي الاحد باقري كني ومسؤولين اخرين في طهران

ويصل "مورا" الى طهران مساء اليوم السبت؛ في زيارة رسمية لمناقشة اخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات النووية بين ايران ومجموعة 4+1 الدولية مع التركيز على الغاء الحظر.

ومنذ عودة الوفود المفاوضة الى عواصم بلدانها، تواصلت المشاورات والاتصالات بين وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان" ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي "جوسيب بوريل"، مضافا الى المباحثات بين "باقري كني" مع "مورا" حول القضايا العالقة واخر التطورات في هذا الخصوص.

وتفيد التقارير ذات الصلة بان منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، وبعد مشاوراته مع المسؤولين الايرانيين سيغادر طهران الاثنين متجها الى واشنطن للقاء المسؤوليين المعنيين في امريكا.

وتجدر الاشارة هنا بان التوصل الى الاتفاق المنشود خلال المفاوضات بين ايران و4+1 رهن بحل القضايا المتبقية وبما يلزم على الولايات المتحدة ان تتخذ القرار السياسي اللازم في هذا الاطار.

انتهى ** ح ع

