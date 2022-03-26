منتخب ايران يواصل التألق في بطولة اسيا للتجديف

وخلال تصفيات الباراكانو فئة KL۲ رجال، حلّ كل من الايرانيين سعيد حسين بور بزمن 52.108 ثالثا، وابتين زرجو بزمن 50.189 ثالثا، وقد ليتاهل كلاهما الى نهائي هذه المنافسات.

وفي السباق الفردي -200 م خاض المجدف الايراني عادل مجللي المنافسة امام نظرائه من اوزبكستان وكازاخستان وتايبيه الصينية وتايلاند واندونيسيا وطاجيكستان، ليتوّج بالمركز الاول ويحصد الميدالية الذهبية بزمن 39.727.

وفي سباق قوارب الكاياك الفردي-200 م رجال، خاض الايراني بوريا شريفي المنافسة امام غرمائه من اوزبكستان وتايلاند وكازاخستان وقرغيزيا واندونيسيا والهند والتايبية الصينية وهونف كونغ، ليحل بالمركز الثالث بزمن 36.39 ويحرز الميدالية البرونزية، بينما حصد المجدف الاوزبكي الذهبية والتايلاندي فضية هذه المنافسات.

وخلال منافسات الكاياك – 200 م نساء، حصدت الايرانية هدية كاظمي الميدالية الذهبية بزمن 41.438 امام نظيراتها من تايلاند وكازاخستان واندونيسيا واوزبكستان لتحل بالمركز الاول، وفي الثلاثي نساء فازت الايرانية شهلا بهروزي بالميدالية البرونزية بينما احرزت الاوزبكية الذهبية والهندية الميدالية الفضية.

وفي تصفيات الكاياك الزوجي -200 م رجال، ذهبت الميدالية الذهبية للثنائي الايراني علي اقاميرزايي وسبهر ساعتجي بزمن 32 .712، وتاهلا مباشرة لنهائي المنافسات.

كما في نهائي الكانو الزوجي – 200 رجال، احرز الايرانيان محمد نبي رضائي وعادل مجللي الميدالية الفضية بزمن 37.430.

وفي سباق الكاياك الزوجي -200 نساء، احرز الفريق الايراني المكون من السيدتين الناز شفيعيان وهدية كاظمي، الميدالية الفضية بزمن 38.025 .

وعن مرحلة التصفيات لفئة KL۳ –رجال، حل الايراني مسعود قيصري ثالثا بزمن 44.498.

انتهى ** ح ع

