قائد الثورة يشيد بفيلم سينمائي حول الشهيد مهدي باكري

واشار جِبِلّي في تعليق له اليوم السبت الى ان سماحته ذكر عدة نقاط بعد مشاهدته للفيلم قائلا:

"فيلم موقع مهدي، فيلم ممتاز. زاخر بالكثير من النقاط الدقيقة والرواية الصادقة...

الفيلم تناول بالصورة والرواية الدقيقة شخصية الشهيدين باكري خاصة محور الفيلم السيد مهدي.

زاوية رواية الفيلم كانت مبتكرة خاصة حول محور البيت والاسرة.

بعض اجزاء الفيلم مثل "لقاء السيد مهدي مع الاسرة بعد استشهاد (شقيقه) السيد حميد وعدم عودة جثمان شقيقه الشهيد" والجزء "انا لست مهدي باكري" او "رواية استشهاد السيد مهدي باكري نفسه" و.... زاخرة بالنقاط اللافتة. مثل هذه النقاط القابلة للتامل كثيرة في الفيلم، ربما هنالك 20 نقطة اخرى مثل هذه.

هذا الفيلم يعد من الافلام التي يحب الشخص رؤيتها مرة اخرى فور ما تنتهي.

ينبغي توجيه الشكر والتقدير لجميع المعنيين بخلق هذا العمل الممتاز، المخرج والمعد".

يذكر ان الفيلم السينمائي "موقع مهدي" من اخراج هادي حجازي فر واعداد حبيب والي نجاد وانتاج مركز "سيما فيلم" التابع لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون. الفيلم ترشح لنيل 14 جائزة "سيمرغ" في النسخة 40 من مهرجان "الفجر" للافلام وهو اعلى عدد في تاريخ المهرجان وحصد 5 جوائز "سيمرغ" من ضمنها جائزة افضل فيلم.

وكان الشهيد مهدي باكري قائدا للفرقة 31 "عاشوراء" التابعة لحرس الثورة الاسلامية، وشارك في العديد من العمليات في فترة الدفاع المقدس (في مواجهة الحرب العدوانية التي شنها نظام صدام خلال الفترة 1980-1988) وهي "الفتح المبين" و"بيت المقدس" و"رمضان" و"الفجر التمهيدية" و"الفجر 1 و و2 و3 و 4" و"خيبر" و"بدر" وكان استشهاده في العام 1984 .

انتهى ** 2342