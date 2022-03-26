رئيس الجمهورية يثمن جهود كوادر جمعية الهلال الاحمر

وخلال اجتماع عقد اليوم السبت بحضور عدد من مسؤولي الدولة ورئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني لمناسبة عيد النوروز، اشاد الرئيس آية الله رئيسي بالجهود المبذولة ليل نهار من قبل كوادر الاغاثة والانقاذ والمتطوعين في جمعية الهلال الاحمر وقال: ان عمل الهلال الاحمر حساس ومهم جدا لانه مرتبط بانقاذ حياة الافراد.

واشار الى الحضور المؤثر لجمعية الهلال الاحمر في الحوادث والكوارث من اجل خدمة المواطنين خاصة في عطلة عيد النوروز واضاف: احيي جميع اعضاء الهلال الاحمر الجاهزين دوما لمد يد المساعدة للاخرين مهما كانت الظروف.

وقال رئيس الجمهورية: ابذلوا جهودكم لحفظ الكوادر الطوعية وينبغي من جانب اخر التخطيط لاستقطاب المزيد من المتطوعين في سياق توسيع الانشطة الانسانية.

انتهى ** 2342