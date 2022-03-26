٢٧‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٢:٤٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84696932
٠ Persons
T T

سمات

أمير عبداللهيان: حل القضيتين المتبقيتين في مفاوضات فيينا يتطلب القرار من امیرکا

أمير عبداللهيان: حل القضيتين المتبقيتين في مفاوضات فيينا يتطلب القرار من امیرکا

طهران / 27 اذار/مارس/ارنا- اشار وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان إلى التقدم الحاصل في مفاوضات فيينا، معتبرا حل القضيتين المتبقيتين بانه يتطلب اتخاذ القرار من قبل اميركا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لوزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان مساء السبت مع مساعدة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية البلجيكية صوفيا ويلمز والذي جرى فيه البحث حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتم التاكيد على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع التجارة والتعاون الوثيق بين البلدين.

واعتبر أمير عبد اللهيان علاقات الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع بلجيكا بأنها مهمة من حيث العلاقات الثنائية ومن ناحیة وجود المؤسسات الأوروبية والدولية في هذا البلد، وقيّم العلاقات الطيبة والاحترام بين البلدين في مختلف المجالات بالايجابية.

وأشار رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني إلى مفاوضات فيينا والتقدم الحاصل فيها وقال: ان حل القضية او القضيتين المتبقيتين يتطلب اتخاذ القرار من قبل اميركا، ويتم متابعته من خلال ممثل الاتحاد الأوروبي.

بدورها اشارت وزيرة الخارجية البلجيكية في هذا الاتصال الهاتفي إلى التعاون البرلماني وبعض الاتفاقيات الثنائية، واعتبرت التعاون الوثيق والمتبادل بين البلدين بأنه مهم في تطوير العلاقات الاقتصادية وحل بعض القضايا القائمة.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha