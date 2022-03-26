الحلبوسي يؤجل زيارته إلى طهران

وقال مكتب الحلبوسي في بيان السبت، إن الأخير "أجل زيارته إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي كانت تلبية لدعوة رسمية من نظيره الإيراني محمد باقر قاليباف؛ بسبب التزامات دستورية ونيابية للجانبين، فضلاً عن ظهور عارض صحي لرئيس مجلس الشورى الإيراني".

وكان مكتب الحلبوسي، أعلن اول أمس أن الأخير يرافقه وفد نيابي، سيجري زيارة إلى طهران عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ الأحد، تلبيةً لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف، مبيناً أن جدول الزيارة كان يتضمن أيضاً لقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وعددٍ من المسؤولين.

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