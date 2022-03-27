٢٧‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٥:٣٦ م
رقم الصحفي: 3087
رمز الخبر: 84697638
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حماس: لقاء وزراء عرب مع الصهاينة سلوكٌ يتناقض مع مواقف فلسطین

حماس: لقاء وزراء عرب مع الصهاينة سلوكٌ يتناقض مع مواقف فلسطین

طهران/ 27 اذار/مارس/ ارنا- قالت حرکة حماس ان لقاء وزراء عرب مع الصهاينة على أرض فلسطين المحتلة سلوكٌ يتناقض مع مواقف ومصالح الأمَّة الرَّافضة للتطبيع.

وتابعت: قبول بعض وزراء خارجية دول عربية الاجتماع مع مسؤولين صهاينة على أرض فلسطين المحتلة، في الوقت الذي تتعرّض فيه هذه الأرض لأبشع أنواع الاستيطان والتهويد للمقدسات الإسلامية والمسيحية، يتناقض مع مواقف ومصالح الأمَّة الرَّافضة للتطبيع.

وجددت رفضها المطلق لأشكال التطبيع كافة مع الاحتلال، مؤكدة أنَّ مثل هذه اللقاءات لا تخدم سوى العدو "في تكريس عدوانه المتواصل ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، كما أنَّها سلوكٌ يتناقض مع مواقف ومصالح الأمَّة وشعوبها الرّافضة للتطبيع".

كما دعت حركة حماس الدول العربية التي وقّعت على اتفاقيات تطبيعية مع العدو إلى إعادة النظر فيها، انسجامًا مع مصالح شعوبها، ووقوفًا عند مسؤولياتها التاريخية في حماية القدس وفلسطين من الاحتلال الصهيوني.

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