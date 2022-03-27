٢٧‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٩:١٥ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84697746
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متحف جرجان الأثري في شمال ايران

متحف جرجان الأثري في شمال ايران

جرجان/ ارنا- تم افتتاح متحف جرجان الأثري في مدينة جرجان مركز محافظة كلستان في شمال البلاد ویتم فیه عرض نماذج مختلفة من الاوانی لفخاریة والأدوات البرونزية والذهبية وكذلك الأواني الزجاجية الجميلة.

لأول مرة كمتحف شواهد القبور، ولكن في عام 1988، مع إضافة الأشياء التاريخية، أصبح متحفًا أثريًا. في جميع أنحاء باحة المتحف، توجد شواهد قبور من القرن الثامن إلى القرن العاشر الهجري. على الحجارة، يتم عادةً اقتباس آيات من القرآن الكريم، والسلاوة الكبيرة، والأحاديث، والقصائد، واسم المتوفى جنبًا إلى جنب مع المهنة، وتاريخ الوفاة.

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