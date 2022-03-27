متحف جرجان الأثري في شمال ايران

لأول مرة كمتحف شواهد القبور، ولكن في عام 1988، مع إضافة الأشياء التاريخية، أصبح متحفًا أثريًا. في جميع أنحاء باحة المتحف، توجد شواهد قبور من القرن الثامن إلى القرن العاشر الهجري. على الحجارة، يتم عادةً اقتباس آيات من القرآن الكريم، والسلاوة الكبيرة، والأحاديث، والقصائد، واسم المتوفى جنبًا إلى جنب مع المهنة، وتاريخ الوفاة.