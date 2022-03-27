قائد الثورة يعيّن حجة الاسلام قاضي عسكر لتولي سدانة مرقد السيد عبدالعظيم الحسني (ع)

وفي قراره الذي اصدره اليوم الاحد دعا قائد الثورة بالرحمة والمغفرة الالهية لسادن روضة السيد عبدالعظيم الحسني (عليه السلام) الراحل الفقيد حجة الاسلام محمد محمدي ري شهري، "الذي قدم بالفعل خدمات خالدة وقيمة خلال فترة تصديه لهذه المسؤولية".

ودعا سماحته حجة الاسلام علي قاضي عسكر الى "مواصلة اعمار المرقد الطاهر للسيد عبدالعظيم الحسني (عليه السلام)، وتوفير الراحة للزوار وتكريس الأجواء الروحية والمعرفية فيه، وحماية حقوق أبناء مدينة ري الأعزاء، وتقديم الخدمات للمحرومين والمستحقين".

ودعا قائد الثورة الى ابلاغ شكره وامتنانه لزملاء المرحوم الفقيد حجة الاسلام ري شهري.

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