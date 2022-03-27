٢٧‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ١١:٥٢ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84697843
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قائد الثورة يعيّن حجة الاسلام قاضي عسكر لتولي سدانة مرقد السيد عبدالعظيم الحسني (ع)

قائد الثورة يعيّن حجة الاسلام قاضي عسكر لتولي سدانة مرقد السيد عبدالعظيم الحسني (ع)

طهران / 27 اذار/مارس/ارنا- اصدر قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي قرارا عيّن بموجبه حجة الاسلام علي قاضي عسكر لتولي سدانة مرقد السيد عبدالعظيم الحسني (ع) في مدينة ري جنوب العاصمة طهران.

وفي قراره الذي اصدره اليوم الاحد دعا قائد الثورة بالرحمة والمغفرة الالهية لسادن روضة السيد عبدالعظيم الحسني (عليه السلام)  الراحل الفقيد حجة الاسلام محمد محمدي ري شهري، "الذي قدم بالفعل خدمات خالدة وقيمة خلال فترة تصديه لهذه المسؤولية".

ودعا سماحته حجة الاسلام علي قاضي عسكر الى "مواصلة اعمار المرقد الطاهر للسيد عبدالعظيم الحسني (عليه السلام)، وتوفير الراحة للزوار وتكريس الأجواء الروحية والمعرفية فيه، وحماية حقوق أبناء مدينة ري الأعزاء، وتقديم الخدمات للمحرومين والمستحقين".

ودعا قائد الثورة الى ابلاغ شكره وامتنانه لزملاء المرحوم الفقيد حجة الاسلام ري شهري.

انتهى ** 2342

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