رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تقديم تقارير للشعب حول اداء الحكومة الاقتصادي

واشار آية الله رئيسي خلال اجتماع الحكومة الاحد إلى أن الإدارة تتطلب أن تكون جميع مكونات النظام الإداري متضافرة ومتعاطفة ، وقال : لا ينبغي أن يقتصر تحرك الحكومة على تنقل الوزراء ومساعديهم بل إن خلق الأمل في المجتمع يعتمد على أنشطة وجهود كل من يخدم في الحكومة.

ونوه إلى تقرير وزير الطاقة حول كمية الاحتياطيات المائية للبلاد ، وشدد على ضرورة التزام نمط الاستهلاك الصحيح ، ووجه الجهات التنفيذية بتحديد النمط الصحيح لاستهلاك المياه والكهرباء والاهتمام بالتثقيف في هذا الحقل.

واعتبر آية الله رئيسي تقديم تقارير للشعب حول الأداء الاقتصادي للحكومة امرا ضروريا وقال: ان الشبهات تسبب عقدة ذهنية لدى الشعب ، وإذا لم يتم الرد على الشبهات في الوقت المناسب ، تزداد العقد وتصبح مشكلة.

واكد الرئيس الايراني ضرورة مراقبة السوق والسيطرة على الأسعار خاصة خلال عيد النوروز وشهر رمضان.

انتهى ** 2342