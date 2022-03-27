مقتل صهيونيين واصابة آخرين في العملية الاستشهادية بفلسطين المحتلة

وافاد موقع "فلسطين اليوم" انه بحسب المصادر، اسفرت العملية عن وقوع 10 اصابات، بينها حالات خطيرة.

من جهتها أعلنت شرطة الاحتلال أن شرطيين أصيبا بإطلاق نار، و قد تم اطلاق النار نحو المنفذ، وسط حديث عن عملية إطلاق نار نفذها شخصان.

وقال متحدث بلسان الشرطة " ان الشرطة تلقت بلاغا عن اطلاق نار في شارع هربرت في الخضيرة ، وان رجلي شرطة اصيبا بجراح فيما تم تحييد مطلقي النار على ما يبدو على يد رجال الشرطة".

في حين قال متحدث بلسان نجمة داود الحمراء ان خمسة اشخاص اصيبوا بإطلاق النار في الخضيرة، من بينهم ثلاثة رجال حالتهم متوسطة.

القناة العبرية 12 أكدت أن منفذي عملية الخضيرة انتظرا وصول الحافلة التي توقفت بالقرب من مكان الحادث وفتحا عليها النار.

ووفقا لوسائل الاعلام العبرية، فإن المنفذين تنكروا بزي الارذوكس المتطرفين لقتل اكبر عدد ممكن.

ونقلت القناة ال 12 عن شرطة الاحتلال قولها إن مشاهد عملية إطلاق النار في الخضيرة مروعة، لم نشهدها منذ سنوات، هذا هجوم خطير للغاية.

كما اشارت وسائل الاعلام العبرية الى أن عملية الخضيرة جرت في قلب "إسرائيل" ولم يحدث مثلها منذ مدة طويلة.

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