اللواء باقري يزور متحف الدفاع المقدس في دزفول

وفي هذه الزيارة التفقدية التي رافقه فيها رئيس مؤسسة حفظ آثار ونشر قيم المقدس العميد بهمن كاركر، اشار اللواء باقري الى اعتبار مدينة دزفول عاصمة المقاومة في ايران الاسلامية وقال: ان المدينة النموذجية تليق باهالي دزفول الثوريين ذلك لانهم ادوا الدور بافضل صورة ممكنة وفي جميع الساحات.

واضاف: ان المحتوى الغني والفني الموجود في متحف الدفاع المقدس يبعث على الرضى.

وحضر اللواء باقري مزار الشهداء المجهولين مجددا العهد والميثاق معهم بقراءة الفاتحة على ارواحهم الطاهرة ووضع باقات من الزهور على قبورهم.

انتهى ** 2342