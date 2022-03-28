قيادي يمني: قادرون على تعطيل معظم المؤسسات العسكرية للسعودية

وأوضح السامعي في حديث إلى الميادين أن الاعلان عن هذه المبادرة يأتي من "مصدر قوة"، مشدداً على "استعداد بلاده للحوار في أي دولة محايدة".

وتابع السامعي: "مبادراتنا نطرحها من فوق الطاولة، ومن أراد السلام والحوار الكرة في ملعبه اليوم"، مضيفاً: "قادرون على الصمود وتعطيل معظم المؤسسات العسكرية للسعودية، وسنستمر في الدفاع عن بلدنا بكل ما أوتينا من قوة".

ودخلت المبادرة التي أعلنها اول امس السبت رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، بتعليق العمليات العسكرية كافة باتجاه السعودية، حيز التنفيذ امس الأحد.

وكان المشاط قد أعلن في كلمةٍ بمناسبة اليوم الوطني للصمود، "تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير والأعمال العسكرية كافةً في اتجاه السعودية، براً وبحراً وجواً، بشكلٍ أحادي، لمدة 3 أيام".

وأكد المشاط "استعداد صنعاء لتحويل هذا الإعلان إلى التزامٍ نهائيٍ وثابتٍ، إذا التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها على اليمن، بصورة نهائية".

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية كسر الحصار الثالثة في العمق السعودي. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمينة، العميد يحيى سريع الجمعة الماضي: "تم استهداف منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في العاصمة السعودية الرياض، ومصفاتي رأس التنورة ورابغ النفطيتين، بأعدادٍ كبيرةٍ من الطائرات المسيرة".

انتهى** 1453