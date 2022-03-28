حماس: عملية الخضيرة رد طبيعي ومشروع على الاحتلال وجرائمه

وقالت الحركة في تصريح صحفي:" نبارك العملية البطولية في الخضيرة ضد جنود الاحتلال الصهيوني، ونؤكد أنها تأتي رداً طبيعياً ومشروعاً على الاحتلال وجرائمه ضد شعبنا ومقدساتنا".

وأضافت الحركة:" نشيد ببسالة وإقدام منفذي هذه العملية البطولية، ثأراً لدماء الشهداء، ورداً على عدوان وإرهاب الاحتلال، ونؤكد أن شعبنا ماضٍ في طريق الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا بكل الوسائل حتى التحرير والعودة".

وقد قتل عنصرين من شرطة الاحتلال وإصيب 4 اشخاص في إطلاق نار في مدينة الخضيرة شمال تل أبيب في عملية استشهادية، ما ادت الى استشهاد منفذي العملية.

وقد أعلنت وسائل اعلام عبرية مساء امس الاحد مقتل اسرائيليين اثنين واصابة عدد آخر في عملية اطلاق نار وقعت في بلدة الخضيرة في الداخل المحتل، مشيرة الى استشهاد منفذَي العملية.

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