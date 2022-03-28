تصدير سلع بقيمة مليار و161مليون دولار في العام الماضي عبر حدود مهران

وقال غلامي في مقابلة خاصة مع مراسل وكالة ارنا ، اليوم الاثنين ، إن هذه الكمية من البضائع التى تزن مليونین و 270 ألف طن تم تصديرها إلى العراق عبر حدود مهران الدولية.

وأضاف: ان هذا الحجم من تصدیر السلع يشير الى زيادة بنسبة 116 في المائة من حيث القيمة و 121 في المائة من حيث الوزن مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وذكر المدير العام للجمارك في محافظة إيلام أن السلع المصدرة الرئيسية تشمل الحجر ، والبلاط ، والسيراميك ، والأجهزة ، والمنتجات المعدنية ، والخضروات ، والمنتجات البتروكيماوية ، وخام الحديد ، وكلنكر الأسمنت ، والمنتجات البلاستيكية ، والزجاج ومنتجاته ، والسيارات وأجزائها.

وأضاف: خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الايراني، بلغ إجمالي قيمة الصادرات أكثر من 100 مليون دولار شهريًا، وبلغت الصادرات ذروتها في مارس بأكثر من 155 مليون دولار ، وهو رقم قياسي في العام الايراني الماضي ( انتهى في 20 مارس 2022).

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