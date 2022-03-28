خزازي يؤكد على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران والدوحة

والتقى خرازي ، على هامش منتدى الدوحة 2022 ، بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

واستعرض خرازى في هذا اللقاء التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية، مؤكدا على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران والدوحة.

من جانبه، رحب وزير الخارجية القطري بتوسيع العلاقات مع طهران وتعزيزها، مشددا على ضرورة حل القضايا الإقليمية من خلال المحادثات بين دول المنطقة.

واعتبر آل ثاني مشاركة إيران في منتدى الدوحة مهما، مؤكدا على أهمية وضرورة استمرار اللقاءات والمشاورات بين مسؤولي البلدين.

واختتمت أعمال منتدى الدوحة في دورته العشرين التي انعقدت تحت شعار "التحول إلى عصر جديد"، مساء امس الأحد.

ويعد منتدى الدوحة منصة عالمية تجمع قادة السياسة لمناقشة التحديات الملحة التي تواجه عالمنا، وتعزيز الحوار، وتبادل الأفكار، وصنع السياسات، وتقديم التوصيات القابلة للتطبيق.

وشارك في المنتدى أبرز القادة والسياسيين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم، لمناقشة عدد من المواضيع الأساسية، وهي: التحالفات الجيوسياسية والعلاقات الدولية، والنظام المالي والتنمية الاقتصادية، والدفاع، والأمن السيبراني، والأمن الغذائي، والاستدامة وتغير المناخ.

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