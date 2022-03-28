خرازي : التوصل إلى اتفاق رهن علی الإرادة السياسية لواشنطن

وتأتي هذه التصريحات خلال لقاء خرازي رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، على هامش منتدى الدوحة 2022 اليوم الاثنین.

وقال خرازي في اللقاء ان اعطاء الضمانات المناسبة، والغاء العقوبات عن ایران، وشطب اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية هي من القضايا المهمة التي يجب حلها قبل التوصل إلى اي اتفاق، مؤکدا ان حل القضایا العالقة يتوقف على الإرادة السياسية للولايات المتحدة الامریکیة.

من جانب اخر، اشار خرازي خلال اللقاء الى التطورات في لبنان والمنطقة، مضیفا ان حل المشاكل اللبنانية یکمن في وقف التدخل الأجنبي في هذا البلد وإجراء محادثات بين الاطراف اللبنانية.

من جانبه، أعرب ميقاتي عن أمله في الغاء الحظر عن إيران، مؤکدا أنه سيكون لدى إيران القدرة على لعب دور قوي في اقتصاد المنطقة مع الغاء الحظر عنها.

كما أشار إلى المشاكل التي يواجهها لبنان حاليا ، معتبرا الحفاظ على التلاحم والوحدة الوطنية في هذا البلد من أهم أولوياته.

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