٢٨‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٤:٠٠ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84698188
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محمد عبدالسلام يوجه دعوة للسعودية

محمد عبدالسلام يوجه دعوة للسعودية

طهران/ 28 اذار/مارس/ارنا-دعا رئيس وفد حكومة الانقاذ الوطني اليمني المفاوض والمتحدث باسمها محمد عبدالسلام، الحكومة السعودية إلى اثبات الجدية في تحقيق السلام باليمن.

وأكد عبدالسلام في تغريدة له على تويتر: إن التعاطي الايجابي مع المبادرة اليمنية التي أعلنها رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط والاستجابة لوقف إطلاق النار وفك الحصار واخراج القوات الاجنبية من اليمن، عندها يحل السلام.

ولفت عبدالسلام ، إلى أن الحديث عن الحلول السياسية ستتم في أجواء هادئة بعيدا عن أي ضغط عسكري أو انساني.

وعرض رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، مبادرة جديدة لوقف التصعيد العسكري، معلناً التعليق الأحادي للضربات الصاروخية والطيران المسير وكل الأعمال العسكرية في اتجاه الأراضي السعودية براً وبحراً وجواً لمدة ثلاثة أيام، ومبدياً استعداد حركة أنصار الله لتحويل هذا المبادرة - التي شملت جبهة مأرب أيضاً - إلى التزام نهائي وثابت ودائم في حال التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها الجوية على اليمن بشكل نهائي وثابت ودائم.

المبادرة التي أعادت عرض صنعاء السابق في ما يتعلق بالإفراج الكامل عن أسرى الحرب من الطرفين وفق قاعدة "الكل بالكل"، لا تزال تنتظر رد الجانب السعودي.

انتهى** 1453

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