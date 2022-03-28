محمد عبدالسلام يوجه دعوة للسعودية

وأكد عبدالسلام في تغريدة له على تويتر: إن التعاطي الايجابي مع المبادرة اليمنية التي أعلنها رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط والاستجابة لوقف إطلاق النار وفك الحصار واخراج القوات الاجنبية من اليمن، عندها يحل السلام.

ولفت عبدالسلام ، إلى أن الحديث عن الحلول السياسية ستتم في أجواء هادئة بعيدا عن أي ضغط عسكري أو انساني.

وعرض رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، مبادرة جديدة لوقف التصعيد العسكري، معلناً التعليق الأحادي للضربات الصاروخية والطيران المسير وكل الأعمال العسكرية في اتجاه الأراضي السعودية براً وبحراً وجواً لمدة ثلاثة أيام، ومبدياً استعداد حركة أنصار الله لتحويل هذا المبادرة - التي شملت جبهة مأرب أيضاً - إلى التزام نهائي وثابت ودائم في حال التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها الجوية على اليمن بشكل نهائي وثابت ودائم.

المبادرة التي أعادت عرض صنعاء السابق في ما يتعلق بالإفراج الكامل عن أسرى الحرب من الطرفين وفق قاعدة "الكل بالكل"، لا تزال تنتظر رد الجانب السعودي.

انتهى** 1453