وزير النفط الايراني يلتقي مستشار رئيس وزراء أرمينيا

وناقش اوجي خلال لقائه "أرتاش تومانيان" الیوم الاثنین سبل تعميق العلاقات طويلة الأمد بين البلدين في مجال الطاقة.

یذکر ان يريفان تلبي احتياجاتها من الطاقة عن طريق شرائها من إيران وجورجيا بسبب الخلافات السياسية مع جارتها الشرقية جمهورية أذربيجان ، وجارتها الغربية تركيا.

وفي وقت سابق ، أفادت مصادر أرمينية أن طهران و یریفان اتفقتا على زيادة صادرات الغاز الإيراني إلى أرمينيا.

ووقع البلدان عقداً لمقايضة الغاز بالكهرباء في عام 2004 لمدة 20 عاماً، يتم بموجبه تصدير الغاز الإيراني إلي أرمينيا لاستخدامه في محطات لتوليد الطاقة الكهربائية ، وفي المقابل تستورد إيران الكهرباء من أرمينيا.

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