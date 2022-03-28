٢٨‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ١:٠٠ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84698230
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وزير النفط الايراني يلتقي مستشار رئيس وزراء أرمينيا

وزير النفط الايراني يلتقي مستشار رئيس وزراء أرمينيا

طهران /28 اذار/مارس/ارنا- التقى وزير النفط الايراني "جواد اوجي"، مستشار رئيس وزراء أرمينيا "أرتاش تومانيان" لبحث تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة.

وناقش اوجي خلال لقائه "أرتاش تومانيان" الیوم الاثنین سبل تعميق العلاقات طويلة الأمد بين البلدين في مجال الطاقة.

یذکر ان يريفان تلبي احتياجاتها من الطاقة عن طريق شرائها من إيران وجورجيا بسبب الخلافات السياسية مع جارتها الشرقية جمهورية أذربيجان ، وجارتها الغربية تركيا.

وفي وقت سابق ، أفادت مصادر أرمينية أن طهران و یریفان اتفقتا على زيادة صادرات الغاز الإيراني إلى أرمينيا.

ووقع البلدان عقداً لمقايضة الغاز بالكهرباء في عام 2004 لمدة 20 عاماً، يتم بموجبه تصدير الغاز الإيراني إلي أرمينيا لاستخدامه في محطات لتوليد الطاقة الكهربائية ، وفي المقابل تستورد إيران الكهرباء من أرمينيا.

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