جنرال باكستاني: لإيران دور فاعل في مساعدة أفغانستان

وانعقد مؤتمر دولي بعنوان "آفاق الاوضاع في أفغانستان" باستضافه معهد الدراسات الاستراتيجية (ISSI) في إسلام أباد وحضره مفكرون ودبلوماسيون من مختلف بما فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، اليوم الاثنين في العاصمة الباكستانية اسلام أباد.

وأعرب الجنرال زبير محمود حيات في كلمة خلال مراسم الافتتاح عن قلقه من تصاعد الأوضاع في أفغانستان وقال: يتحتم على العالم أن يتخذ خطوات للتعامل مع الحكومة الجديدة في أفغانستان وأن خيار الاعتراف بطالبان يجب أن يُنظر فيه بجدية.

وشدد على دور الجيران والتفاعلات الإقليمية في المساعدة على إرساء السلام والاستقرار في أفغانستان وقال ان إيران لاعب رئيسي في الأزمة الأفغانية وتلعب دورًا حاسمًا في حلها.

وصرح الجنرال حيات: من المتوقع أن تلعب الجمهورية الإسلامية الايرانية دورًا أكبر وأوسع في مساعدة أفغانستان جنبًا إلى جنب مع الجهات الفاعلة الأخرى.

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